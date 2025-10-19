Welcome to our Online Ordering
Welcome to our Online Ordering
Trivia Night - Harry Potter Themed Thursday 10/9
Join us at Porgie’s Chow Wagon on Thursday, October 9 for a special Harry Potter–themed Trivia Night. Questions will cover all the books and movies, so bring your best wizarding knowledge and your sharpest teammates. *you don't have to buy tickets or pre-reserve* How it works: -Trivia begins at 6 PM -To play, each table must order food -Winning team takes home a $50 Porgie’s Gift Card 📍 Porgie’s Chow Wagon 406 S Hwy 79, McDaniels
1